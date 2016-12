Video: King of Fighters XIV comparan las gráficas

(GH)

Cada año, las gráficas de los videojuegos se van actualizando para hacer lucir a sus personajes más reales.



Tal es el caso de The King of Fighters XIV, y es que según unos videos publicados en YouTube por un usuario japonés se hizo el comparativo.



La nueva versión del demo 1.10 tiene 7 personajes en total: Kyo, Iori, Leona y Yuri, informa Level Up.



















Este nuevo demo de la secuela del juego se prevé que llegue a Occidente pronto, aunque oficialmente no se ha dado una fecha específica.