Recuerdan a Carrie Fisher en Star Wars: The Old Republic

Jugadores del videojuego Star Wars: The Old Republic rindieron homenaje a Carrie Fisher, quien falleció este martes a causa de un fallo cardíaco.Y es que según reseña Level Up , la comunidad de fanáticos de la saga galáctica se reunió en la antigua Casa de Organa en el planeta Alderaan en honor a la memoria de la actriz que dio vida a Leia Organa.También han solicitado que BioWare, desarrollador del juego, le rinda un homenaje oficial a Carrie Fisher, sin embargo, es complicado ya que The Old Republic se desarrolla varios miles de años antes de que la princesa Leia naciera.A manera de recuerdo, algunos jugadores han optado por jugar como la princesa, aunque los usuarios han pedido que se agreguen más atuendos ya que sólo está disponible el que usó en Hoth.