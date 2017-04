Cinta "Koe no katachi" llegará a México

(GH)

La cinta “Koe no Katachi” (Una voz silenciosa), ganadora a Excelente Animación del Año por la Japan Academy, se exhibirá a partir del 5 de mayo en las pantallas cinematográficas de México, reporta Notimex.



“Koe no Katachi” fue una de las películas más exitosas de Japón el año pasado y ocupó la segunda posición en la taquilla tras su estreno.



Basada en el manga de Yoshitoki Oima, “Koe no Katachi” es una historia de amistad y empatía humana. Es protagonizada por “Shouya Ishida”, un joven que de niño intimidó a su compañera “Shouko Nishimiya”, quien sufre de sordera. Sus acciones provocaron que ella fuera transferida a otra escuela.



Los años pasaron, “Shouya” conoció el abuso por parte de sus compañeros y ahora buscará reencontrarse con “Shouko” para redimirse.