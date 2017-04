Confirman "Pokémon Legendarios" y batallas uno a uno

(SUN)

"Pokémon" fue uno de los juegos para smartphones más populares desde su estreno el año pasado, sin embargo actualmente sus cifras han ido descendiendo dado que Niantic no ha dado respuesta a las necesidades de los entrenadores "pokémon", pero al parecer esto está por cambiar.



John Hanke, CEO de Niantic, indicó recientemente que la compañía tiene planeado introducir en "Pokémon GO", diversas mejoras con las que esperan atraer de nuevo a varios entrenadores que han dejado la plataforma.



Entre los anuncios, Hanke confirmó que los esperados "Pokémon Legendarios" llegarán este 2017 y que el estudio "está trabajando duro" para introducirlos en el juego. Asimismo, señaló que los gimnasios sólo podrán albergar a un "Pokémon Legendario" como defensor.



De igual forma, el CEO mencionó que Niantic está trabajando "activamente" para traer las batallas uno contra uno a la app, ya que esta es sin lugar a dudas una de las características más solicitadas por la comunidad.



Hanke añadió que "Smeargle" y "Delibird" no se han añadido aún a "Pokémon GO" debido a sus movimientos únicos. El primero puede usar el movimiento "Esquema", que puede copiar el último movimiento usado por el objetivo, mientras que "Delibird" por su parte, puede usar "Presente", que puede herir o dañar a un "Pokémon" al azar.