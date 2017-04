Filtran nuevos personajes de “Marvel Vs Capcom: Infinite”

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Marvel Vs Capcom: Infinite” fue anunciado en diciembre de 2016, y en ese momento sólo fueron revelados unos cuantos personajes

Además de Ryu, Mega Man, Morrigan, Captain America, Iron Man y Captain Marvel, el esperado título de peleas contará con Ultron, Hulk, Thor, Hawkeye, Rocket Raccon, Chun Li, Strider y Chris Redfield.



La información fue revelada en un evento de prensa de “Marvel Vs. Capcom: Infinite”, celebrado recientemente en Alemania, aunque fue compartida bajo un embargo que, supuestamente, terminará el fin de semana.



El medio francés cometió un error y lo publicó antes, y aunque ahora ya no está disponible la nota, fue tiempo suficiente para conocer estos detalles.



La lista de personajes nos deja ver que regresarán algunos favoritos de Capcom como Chris de Resident Evil.



Por su parte, todo indica que Marvel llevará a los héroes y villanos involucrados con el Marvel Cinematic Universe, y Ultron es un claro ejemplo, pues ésta será la primera vez en la franquicia que el personaje será jugable.