"Your name" llega a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La que se considera una de las películas de animación más exitosas de Japón, "Your Name" ("Tu nombre" en español), cuyo título original es "Kimi No Na Wa", por fin llegará a salas de cine nacionales para estrenarse en nuestro País el próximo viernes 4 de agosto, y para el gusto de los sonorenses, el filme estará disponible en Cinépolis de Galerías Mall, Cinépolis Sendero y Cinépolis Hermosillo.



Para consentir a sus lectores, EL IMPARCIAL hará hoy a través de sus redes sociales y la página www.elimparcial.com una dinámica para que los aficionados a la cultura y animación japonesa puedan asistir a la exclusiva función premier que se llevará a cabo mañana martes 25 de julio en Cinépolis Galerías Mall Hermosillo, donde algunos afortunados tendrán la oportunidad de ver "Your Name" antes de su estreno.



La película animada está dirigida por Makoto Shinkai, basada en la novela homónima escrita por el mismo director que se publicó el 18 de junio del 2016. Desde el estreno del filme el pasado 26 de agosto del 2016 en Japón, ha sido receptora de excelentes críticas que la posicionan como una de las mejores animaciones en la historia del país asiático.



En Rotten Tomatoes, el portal dedicado a la revisión e información de películas de todo el mundo, "Your Name" tiene 98% de calificación, así como la página web IMDb (también dedicada a la crítica) que le dio una puntuación de 8.7/100.



El título ha recaudado más de 346 millones de dólares en taquilla, y ha recibido varios premios de la academia entre los que destacan Mejor película animada en Sitges Festival y Newtype Anime Awards.



Todo por un deseo



La historia de "Your Name" habla sobre la conexión entre dos personajes que jamás se han visto en su vida y viven a varios kilómetros de distancia. Uno de ellos es Taki Tachibana, un joven que vive en la ciudad de Tokio y el otro es una chica de su misma edad llamada Mitsuha Miyamizu, quien vive en Itomori, un pueblo rural. Pero una noche, ambos piden un deseo: Encontrar a la pareja de sus sueños, pues mientras Mitsuha anhela conocer a un chico de la gran ciudad, Taki busca enamorarse de una encantadora pueblerina.



Ninguno de los dos imaginó que a partir de entonces sus vidas cambiarían para siempre, pues repentinamente ambos intercambiaron de cuerpos sin explicación alguna. Este extraño acontecimiento, que se fue repitiendo constantemente a lo largo de sus vidas, obligó a Taki y Mitsuha a adaptarse a la rutina diaria del otro y comunicarse entre sí a través de notas y mensajes para ayudarse mutuamente.



Un fuerte vínculo comienza a formarse entre los dos; varios retos y obstáculos se ponen en sus caminos, en especial cuando los protagonistas se preguntan cuándo llegará el día en que por fin podrán conocerse en persona y estar juntos.



No te pierdas la oportunidad de conmoverte con esta gran historia y averiguar qué es lo que el destino le depara a Taki y Mitsuha. Quédate al pendiente de las dinámicas de EL IMPARCIAL para ganar boletos gratuitos para la función de mañana.