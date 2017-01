"Ace" regresa a One Piece

(Tomada de la Red)

La revista Shonen Jump ha confirmado que el año de Sanji ha llegado a su fin y parece ser que su lugar lo ocupará Portgas D. Ace, el hermano adoptivo de Luffy.



En concreto, como parte de la celebración del 20 aniversario de One Piece está en proyecto una revista centrada en Ace, así como otros planes que todavía no se han desvelado.



Por otro lado, la publicación ha indicado que en los dos próximos números no habrá capítulo de One Piece, además de confirmar que el 6 de octubre de este año volverá a los teatros One Piece Kabuki, obra que adapta del volumen 51 al 60 de la historia original.



Portgas D. Ace es también conocido como ‘Fire Fist’, y es el hermano mayor de Luffy.



Ace encontró la muerte a manos del Almirante Sakazuki cuando trató de proteger a su hermano Luffy de un ataque por parte del villano.



Desde ese momento, la muerte del personaje fue un acontecimiento importante que interfirió en la serie.



