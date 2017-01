CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si bien no toda la atención está puesta en puesta en este personaje, en el fondo todos queremos ver un poco de Krillin. El fiel amigo de Gokú que pasó de ser un simple personaje secundario a convertirse en una parte clave de la historia debido a la demanda de los fanáticos lleva más de 25 años siendo un simple humano sobreviviendo (a veces) entre dioses. Te traemos una lista de 9 cosas que quizás no sabías sobre Krillin:



#9 ¿Y la nariz?



Las ilustraciones y animaciones en Dragon Ball (con pequeñas excepciones) son sublimes y es por eso que cuando vemos un personaje sin nariz tenemos que asumir que es así por diseño. La falta de nariz en el rostro de Krillin no fue un accidente y de hecho le ayudó a ganar un combate de torneo contra el apestoso Bacterian, un hombre que jamás se había bañado o lavado los dientes en su vida. Cuando Gokú le recordó a Krillin que él no tiene nariz, al muchacho le fue muy fácil derrotar a Bacterian. Más adelante, en una entrevista al creador Akira Toriyama, nos enteraríamos deque Krillin respira a través de su piel. Al final no es tan humano como pensábamos.



#8 Ficha de inscripción



A ningún fanático de Dragon Ball le es ajeno el fanatismo que el Maestro Roshi tiene por las mujeres y la pornografía, pero no todos saben los límites que cruzaría para conseguirla. Sabiendo lo complicado que era que Roshi tomara a un alumno, Krillin viajó hasta su isla con una sola ofrenda que lo podría llegar a convertir en su pupilo: una revista porno. Las buenas noticias son que el maestro de 300 años de edad aceptó de inmediato la oferta. Krillin consiguió así su sensei.



#7 Agente Krillin



El 2015 y el inicio de Dragon Ball Z: Resurrection F nos ofrecieron una versión diferente del personaje que después de lograr la paz en la Tierra tuvo que conseguir un trabajo. Observamos a Krillin como policía, persiguiendo a unos ladrones que eligieron robar el banco equivocado en el momento equivocado. Krillin los acorrala y por supuesto los da de baja sin demasiada dificultad. Inmediatamente después Bulma lo llama para comunicarle sobre el regreso de Freezer y así nomás Krillin abandona su puesto de trabajo. No lo hemos visto como policía desde entonces.



#6 Puede que Krillin sea un vampiro…



En los días de Dragon Ball, cuando Gokú niño y Krillin buscaban las esferas del dragón, cruzaron sus caminos con Uranai Baba. La mujer que podría ofrecerles una visión del futuro les dio dos posibilidades de recibir sus servicios: a través de un simple pero costoso pago en efectivo o derrotando a 5 de sus guerreros. Los amigos carecían de dinero así que optaron por luchar y la primera contienda fue entre Krillin y Fangs, el vampiro. Fangs se aferró de la enorme cabeza de Krillin de inmediato, casi drenándolo de sangre. Puar y Upa lo salvaron, pero si vivió… ¿No debería haberse convertido en vampiro?



#5 Los 6 puntos de la frente



Cuando Dragon Ball te enseña historia del mundo real… En caso de que nunca hayas buscado en internet la explicación de los 6 puntos de la frente de Krillin, te lo contamos acá. Se trata de cicatrices provenientes de un ritual llamado Jieba realizado por algunas ramas del budismo. ¡Y se trataba de un ritual real! Lo realizaban para identificar a los monjes y así por ejemplo evitar que gente desconocida ingresara al templo sin autorización. El ritual se les realizaba a los iniciados por los antiguos monjes, las cicatrices se hacían al quemar la piel con palos de incienso.



#4 El mejor de nosotros



¿Se acuerdan de aquella intensa batalla que los guerreros Z tuvieron contra Nappa y Vegeta en nuestro planeta? La contienda duró decenas de capítulos y al final dejó a todos los luchadores destrozados, con Vegeta arrastrándose para llegar de vuelta a su nave y poder escapar. En ese último momento fue que Krillin levantó la katana de Yajirobe y se dispuso a eliminarlo. Pero la piedad puede llevar al arrepentimiento y al cambio, o al menos así pensaron Krillin y Gokú, que le rogó a su amigo que no lo matara. El resto de la historia la sabemos, nos quedamos con este gran momento que nos dio Krillin.



#3 El más fuerte de nosotros



Nada de Mr. Satan, Krillin es el ser humano más poderoso que existe y pocas veces se lleva el crédito por serlo. Después de todo, ninguno de nosotros habría sido capaz de noquear a Saiyans o sobrevivir una batalla contra Kid Buu. Krillin es literalmente el ser humano más fuerte que haya vivido y los creadores mismos de la serie admiten que este hecho es poco aclamado. La próxima vez que te cruces con Krillin, dale un abrazo.



#2 Krillin v Chaoz



Similares en aspecto y potencial, Krillin y Chaoz se vieron los rostros por primera vez durante un torneo de artes marciales y se convirtieron inmediatamente en enemigos. Durante la batalla Krillin logró defenderse de todos los ataques que su enemigo le arrojaba hasta que al final Chaoz utilizó su arma secreta: controló mentalmente a Krillin y lo paralizó. Indefenso, el mejor amigo de Gokú tuvo que utilizar su inteligencia para ganar el combate. Convenció a Chaoz de que resolviera unos complicados problemas matemáticos y lo distrajo lo suficiente como para romper el control mental. En un ataque sorpresa Krillin derrotó a su pequeño rival arrojándolo fuera del ring.



#1 ¿Cuántas veces murió?



Una de las preguntas que solo se pueden hacer sobre personajes de videojuegos… y personajes de Dragon Ball. La primera muerte llegó en la saga de Piccolo, cuando Krillin fue asesinado por Tambourine y de ahí en adelante los hits no pararon. Krillin sobrevivió la saga de Vegeta pero fue asesinado más adelante por Freezer, transformado en chocolate y devorado por Super Buu, asesinado por Cell en un futuro alternativo y asesinado por su cuñado en Dragon Ball GT. Krillin murió más veces que cualquier otro personaje en la serie y sí, eso incluye a Yamcha ¿Alguien se habrá frenado a preguntarle si quería ser resucitado tantas veces?



