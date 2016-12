VIDEO: Libera Japón trailer de Ghost in the Shell

(Tomada de la Red)

El primer promo de Ghost in the Shell propició diferentes comentarios a favor y en contra, ya que se alejaba mucho de la esencia del clásico animado de a mediados de los noventas, además los efectos dejaban mucho que desear.



No obstante, desde el lejano oriente, llegó por medio de YouTube la versión internacional del primer adelanto, donde se perfeccionaron varios puntos y estéticamente luce mucho mejor.



Se tiene previsto que Ghost in the Shell se estrene en el continente americano el próximo 31 de marzo.