Naruto finaliza este jueves

Este 23 de marzo terminará el arco de Naruto Shippuden, "Konoha Hiden", el cual es una adaptación de la novela epílogo de Naruto y que nos ha mostrado cómo los diferentes amigos del protagonista buscan un regalo de bodas para realizarle.



Según informó la Revista Weekly Shonen Jump, este arco finalizará en el episodio 500 con un mensaje de Iruka-sensei a Naruto en el día de su boda, aunque no han señalado si después de esto continuará el anime o se dará el relevo a "Boruto: Naruto Next Generations".



"Boruto: Naruto Next Generations"se estrenará el 5 de abril y nos contará la historia y aventuras del hijo de Naruto. Cabe mencionar que ya pudimos ver a Boruto en la película que lleva su nombre y que finaliza con una batalla en la cual participan padre e hijo.