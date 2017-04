Nintendo muestra el apellido de Ganondorf

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La página web oficial de The Legend of Zelda ha confirmado el apellido del principal enemigo de la serie: Ganondorf Dragmire.



Es la primera vez que se usa su apellido en 25 años; la primera fue en 1992, cuando apareció en el manual en inglés de A Link to the Past.



La serie The Legend of Zelda cuenta con distintas encarnaciones de Ganondorf, Link y Zelda en sus entregas, de modo que se creía que Ganondorf Dragmire pertenecía únicamente al enemigo del primer juego.





