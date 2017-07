Comic-Con inicia hoy con fiesta

TIJUANA, Baja California(GH)

Ha llegado ese tiempo en el año cuando superhéroes y villanos invaden el Centro de San Diego; sin darte cuenta puedes estar comiéndote una hamburguesa al lado del Hombre Araña.



Esta semana se celebra la edición 2017 de Comic-Con Internacional, el evento más grande en el mundo de los cómics y de las películas de ciencia ficción, pero sobre todo reúne a miles de sus fans.



Comic-Con Internacional, el cual inició en salas de hoteles en el Centro de la Ciudad, se ha convertido en el evento más importante de su tipo, por lo que no se lo pueden perder.



Ya adentro

Debido a que todo mundo quiere ir, el conseguir un boleto se puede convertir en un verdadero reto; los pases se compran a través del Internet, incluso desde varios meses antes del evento salen a la venta.



Por eso si quieren lograr conseguir un boleto de Comic-Con Internacional, las claves son perseverancia, paciencia y buena suerte; al haber logrado conseguir un boleto no se arrepentirán.



Y es que Comic-Con Internacional ha ido creciendo cada año, en todos los sentidos, hay algo para todos, si te gustan los cómics puedes encontrar ejemplares increíbles, verdaderamente de colección.



Puedes ver a los mejores artistas, algunos dibujando, a los creadores de tus personajes favoritos, como la leyenda viviente Stan Lee, o Matt Groening, el creador de Los Simpsons.



Si tu pasión son las películas de ciencia ficción no hay mejor lugar que el Comic-Con Internacional, los actores de los filmes se hacen presentes para promocionar las que saldrán en este año.



También los artistas de las series más famosas acuden a Comic-Con Internacional, varios de ellos participan en paneles y entonces pueden interactuar con el público que asiste a ellas.



Antes de continuar quiero destacar que debido a la cantidad de personas que acuden, también se agotan los espacios para los paneles o charlas con los actores, porque se deben seguir las instrucciones para acreditarse a ellos.



Los videojuegos también se han convertido en una sección muy solicitada en Comic-Con Internacional, las compañías más importantes presentan sus nuevos juegos y crean espacios para que los asistentes los disfruten.



La diversión está afuera

Si no tienes boleto para entrar a Comic-Con Internacional no importa, porque aún te puedes divertir interactuando con los miles de fanáticos y recibiendo regalos.



La demanda por participar y la falta de espacio en el Centro de Convenciones ha provocado que televisoras así como la industria del cine instale módulos a las afueras.



Incluso por la parte trasera del Centro de Convenciones, Petco Park, y los hoteles aledaños, se han convertido en los sitos donde uno puede divertirse en caso de no entrar a Comic-Con Internacional.



Pero sin duda lo más divertido es ver a tantas personas disfrazas de sus superhéroes favoritos, con los que te puedes tomar las fotos que quieras.



Atrévete a irte disfrazado también y entonces te sentirás como una celebridad porque también serás detenido por desconocidos que quieran tomarse una foto contigo.



Con relación a la comida hay para todos los gustos y para todos los presupuestos, dentro del Centro de Convenciones hay una gran variedad de comida y es una buena opción si estás haciendo fila a para entrar a una conferencia.



Tijuana presente

Sin duda hay miles de tijuananeses que acuden a Comic-Con Internacional, y lo han estado haciendo por muchos años ya, por ello también se ve un Chapulín Colorado por aquí, un Santo por allá, o un burro zebra con disfraz de Batman.



La mejor opción para llegar es por medio del trolley, porque te deja a unos pasos del Centro de Convenciones y al momento de regreso la estación del trolley se detiene en la puerta de entrada a Tijuana.



Esta recomendación es viable porque hay muy pocos espacios para estacionar los vehículos y los estacionamientos públicos son limitados, los cuales pueden costar alrededor de 20 dólares.



Así que no duden a visitar el Centro de San Diego y ser parte de Comic-Con Internacional porque es una experiencia única, en donde aunque no tengan boleto de entrada se pueden divertir.



Al detalle

Evento: Comic-Con

Fechas: Del 20 al 23 de julio

Lugar: Centro de Convenciones de San Diego

Boletos: Agotados



Conferencias más esperadas:

“Walking Dead” de AMC

“Game of Thrones” de HBO

“Stranger Things” de Netflix

“La liga de la justicia” de Warner Brothers

“Guerra Infinita” de Marvel