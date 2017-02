Baby Groot tendrá su propio cómic

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 está a la vuelta de la esquina y uno de los personajes más populares, pero también polémicos, es el pequeño Groot. Durante la primera película fue una de las grandes revelaciones, porque con pocas palabras logró conquistarnos. Sin embargo, James Gunn decidió traerlo esta vez en su versión bebé.



El primer tráiler lo mostró en su clásica dinámica con Rocket Raccoon, pero también nos hizo ver que todavía tiene predisposición para la pelea. A pesar de todo, muchos cuestionaron a James Gunn, diciendo que ponerlo en la película es solo un movimiento para vender más, un argumento raro en una de las franquicias más populares y rentables que existen...dedicada, por supuesto, a vendernos productos.



I am Groot



Justamente por esto último es que durante una reciente reunión, Marvel anunció que el genial personaje tendrá su propio cómic. Suena totalmente normal y hasta previsible, porque los rumores existen hace ya tiempo. El nombre será I am Groot y tendrá al personaje perdido en un mundo desconocido, mientras intenta volver con sus compañeros guardianes.



El arte será de Flaviano, quien es conocido por Grayson y Power Man and Iron Fist y escrito por Christopher Hastings, que tiene títulos como Adventure Time y su propio webcomic, The Adventures of Dr. McNinja. Durante una entrevista con Comic Book, Hastings aclaró que el cómic irá más allá de la característica frase de Groot, explorando un poco más de historia:



Comencé a pensar en los juegos de Zelda en que Link no habla para nada, y como han hecho para tener un mundo e historias tan ricos al mismo tiempo, cómo tomar algo así que cambie la experiencia del personaje en primera persona y trasladarlo al cómic.



¿Cuándo podremos leerlo?



Es muy probable que se ponga a la venta en mayo, debido a que la película se estrena también ese mismo mes y es necesario aprovechar el momento. Si tienes curiosidad por leer la sinopsis entera, aquí la tienes:



Cuando los Guardianes de la Galaxia quedan atrapados en un agujero de gusano, un Groot más pequeño de lo normal se separa millones de años luz del equipo. Al caer en un planeta, Groot descubre que está en un mundo extraterrestre y desconocido lleno de criaturas y sociedades extrañas. Sin desarrollo completo y con nadie que lo entienda, Groot deberá hacer un viaje al centro de este mundo y encontrar el camino a su familia.



