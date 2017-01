VIDEO: Nuevo KOF será un MMORPG para móviles

(Tomada de la Red)

SNK dio a conocer el lanzamiento de un nuevo The King of Fighters, con la peculiaridad de que no se tratará de un juego de luchas, sino un MMORPG para móviles.De acuerdo snkGame , el juego tendrá por nombre “The King of Fighters World”, por lo que se reveló en su trailer, se sitúa en el primer torneo de la saga, auspiciado por Rugal Bernstein en 1994.El juego estará disponible para iOS y Android en verano de 2017, exclusivamente en China, aún no existen detalles para su arribo en otras partes del mundo.Con información de: SDPnoticias