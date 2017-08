¡Una fiesta de caricaturas!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La organización sin fines de lucros Tao-Ken, dedicada a realizar convenciones de anime, videojuegos, manga, películas y más,ahora se prepara para la sexta edición del Evento Genérico,que regresa a Hermosillo el próximo sábado 2 de septiembre a partir de las 12:00 horas en el Pabellón Reforma.



Este año, el tema principal de esta convención serán las caricaturas,por lo que hasta las 19:00 horas de ese díase llevarán a cabo diferentes actividades alusivas a la cultura japonesa y aquellos que, chicos o grandes, disfrutan de las series animadas de varios canales de televisión.



Como invitadas de honorse tendrá la presencia de dos reconocidas cosplayers,la primera de ellas Kou Ryam,quien se ha destacado en eventos como el Chibi Anime Fest gracias a sus caracterizaciones. La segunda de ellas, S. Meriweather, vendrá desde su natal Culiacán, Sinaloa, para compartir sus experiencias como cosplayer,cuyo trabajo se ve reflejado en las fotografías de sus disfraces en su página de Facebook que ya acumuló casi 25 mil likes.



Buscan a la más bella otaku…



El Evento Genérico se caracteriza no sólo por su variedad en stands de comida, productos, exposiciones, la presentación de la banda musical Gaman, grupos de baile, minijuegos, rifas y más,sino por el afamado certamen Nuestra Belleza Otaku,que regresa este año para coronar a una nueva representante.



Las asistentes del Evento Genérico 2017 podrán inscribirse el mismo día de la convención, con un cupo limitado de sólo 10 participantes este año. Al igual que en ocasiones anteriores, el certamen contará con tres etapas.



La primera de ellas es la ronda de preguntas, donde tendrán un minuto para responder de forma creativa y mostrar su lado friki al público.



La segunda es la ronda de talento, donde las candidatas podrán participar durante dos minutos con canto, baile, actuación o cualquier acto que deseen realizar en el escenario. En caso de necesitar pista de música para su presentación, deberán llevar el archivo USBy ser enviadopreviamente al correo torisanchezp89@gmail.com



La tercera etapa será la de vestuario, donde las concursantes pasarán al escenario para modelar la vestimenta que deseen,desde vestidos hasta algún cosplay.



La ganadora de este año será premiada con mil pesos en efectivo y un boleto para la siguiente convención de Tao Ken.



¡También buscan al más macho



Paralelo a Nuestra Belleza Otaku, el Evento Genérico 2017 también trae de regreso el certamen Otaku Macho Alpha,dirigido a los hombres. También habrá un cupo limitado de sólo 10 participantes que competirán en tres rondas: La prueba de habilidades, que consiste en llevar a cabo uno de los retos que se escogerán al azar para el candidato; la prueba de conquista, donde el participante deberá mostrar sus habilidades de casanova en menos de un minuto; y finalmente la prueba de talento, donde podrá cantar, bailar, actuar o cualquier acto, siempre y cuando esté dentro del reglamento establecido. El primer lugar recibirá 500 pesos y un boleto para la siguiente convención de Tao Ken.



¡Y no olviden el cosplay!



El concurso de cosplay no puede faltar y este año los participantes deberán caracterizarse como algún personaje de caricaturas (tema principal del evento), sin importar si se trata de alguna serie animada reciente o clásica.



Las inscripciones a los concursos, así como Evento Genérico 2017 es gratis.