VIDEO: Revelan la trama detrás de Horizon Zero Dawn

(Tomada de la Red)

Se ha visto mucho en relación a Horizon Zero Dawn, no obstante, algo que continúa siendo una incógnita es el argumento del juego; para solucionar esa problemática, Sony exhibió un nuevo adelanto donde muestra una parte de la historia del título.La joven Aloy enfrentará a una tribu que intenta “revivir” antiguas maquinas, mismas que toman el control de los animales robóticos.De acuerdo a PlayStation , Horizon Zero Dawn estará disponible únicamente para PS4, el próximo 28 de febrero de 2017.Con información de SDPnoticias