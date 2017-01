Ya puedes inscribirte para la actualización 4.5 de PlayStation 4

(GH)

Ya puedes inscribirte para probar la beta de la actualización 4.5 de sistema para PlayStation 4, la versión final aún no saldrá y Sony todavía no le pone fecha.La compañía reveló que el registró está abierto y lo que debes hacer para inscribirte es visitar este enlace y seguir los pasos. Debes ser mayor de edad para participar.Una vez que ya te hayas registrado, de ser seleccionado, recibirás un correo electrónico de Sony Interactive Entertainment en el que te lo notificarán. Debe tu cuenta de PlayStation Network estar ligada a una dirección de correo electrónico válida.Hasta el momento, Sony no compartió qué novedades podría tener la actualización de su consola.De acuerdo a Level Up , la última actualización llegó en septiembre del 2016 y traía las mejoras de ordenar juegos en folders, además de un nuevo y rediseñado menú rápido.