Ya están en YouTube un video de 30 minutos de Nights of Azure 2

En la página de YouTube de Mashio ya se pueden ver los primeros 30 minutos de Nights of Azure 2: Bride of the Moon.Aunque dicho video puede contener imágenes que sean spoilers, por lo que si deseas verlo es bajo tu propio riesgo.Nights of Azure 2: Bride of the Moon se lanzará a modo de multiplataforma en PlayStation 4, PSVita y Nintendo Switch el próximo 31 de agosto en Japón, y el 27 de octubre en Occidente, dice la Revista Yume