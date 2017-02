¡Porque es Batman!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es el turno de Batman para figurar como estrella en la nueva aventura de Lego, mejor conocida como 'The Lego Batman

Movie'.



Dos historias de éxito que nacieron en los años 30 y que hoy están consolidadas, Lego y Batman, se unieron otra vez gracias al triunfo que significó The Lego Movie y las pequeñas, aunque efectivas, apariciones del Caballero de la Noche para traernos uno de los largometrajes animados más esperados del año.



Con un roster impresionante, prácticamente todos los personajes que han existido en el Universo Batman estarán ahí, The Lego Batman Movie promete ser una entrega histórica llena de sarcasmo y humor 'oscuro'.



Aunque esta no es la primera colaboración entre ambas marcas, pues ya se han hecho películas para TV, series, videojuegos, sets de juego, etc., sí es la más ambiciosa y la que más expectativas ha generado debido a la importancia de Batman por un lado y de Lego por otro.



"En todas las películas de Batman, siempre hay una gran gala, pero una de las cosas que a Batman no le gusta hacer es salir, ver a la gente y estar de juerga como Bruce Wayne. Piensa que Bruce Wayne es un aburrimiento. Preferiría hacer cosas de Batman. Pero afortunadamente Alfred le persuade para que salga de la Baticueva diciéndole, ‘Mira, si sales esta noche y vas a esa gala, puedes llevar un esmoquin de fiesta"

Chris McKay

Director