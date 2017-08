Regresa Samus en "Metroid: Samus Returns" para New Nintendo 3DS

(GH)

El regreso de Samus en "Metroid: Samus Returns" no es poca cosa, por lo que Nintendo of America tiene planes de celebrarlo. Por esta razón, la compañía lanzará una edición especial de New Nintendo 3DS con motivo de esta legendaria franquicia.La consola presenta los colores característicos de la heroína de Metroid, por lo que al frente es naranja, mientras que su parte posterior presenta tonos amarillos.Por otro lado, también presenta arte de Samus disparando y el emblemático símbolo de la franquicia.Al igual que otras ediciones especiales, la Samus Edition de New Nintendo 3DS XL no incluirá una copia del juego.De acuerdo con el comunicado oficial, esta consola estará disponible a partir del 15 de septiembre, día en el que "Metroid: Samus Returns" llegará a tiendas.Fuente: Levelup