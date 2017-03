Por fin llegó el día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La madrugada del viernes 3 de marzo, las largas filas en tiendas de videojuegos no cesaban con los cientos de fanáticos que deseaban ser los primeros en adquirir la Nintendo Switch, la nueva consola de la emblemática compañía que hasta la fecha sigue coronándose como la mejor por parte de los "gamers" y jugadores.



Nintendo Switch nace como un híbrido entre consola de sobremesa y portatil, que tuvo su lanzamiento en más de 53 países con el objetivo de reemplazar a su antecesora, la Wii U.



El funcionamiento de Switch consiste en conectarse a la televisión por medio de una base o "docking station", a la vez que puede fungir como un dispositivo portátil que se separa de ella, dando la posibilidad de que el jugador pueda continuar usándola desde el mismo punto de forma inmediata y en cualquier sitio.



La característica más destacable de la Switch es la pareja de mandos Joy-Con. Son dos mandos extraíbles que se pueden enganchar a un apoyo para ofrecer un estilo de mando de videoconsola tradicional, enganchados a los lados de la consola principal para jugar en modo portátil o utilizados individualmente con la mano como si se tratara del Wii Remote de Nintendo.



Los Joy-Con tienen sensores de movimiento, e incluyen recepción táctica de alta definición al usuario. La Switch es compatible tanto con cartuchos físicos como en contenido digital para videojuegos y software, y no tendrá bloqueo de región.



Nintendo Switch cuenta con 13 títulos de videojuegos (20 en Japón) y más de 60 juegos independientes, entre los que destaca "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (también disponible para Wii U).



Otros títulos confirmados para la Switch son "Just Dance 2017", "Project Sonic 2017", "Dragon Quest" X y XI, "Super Mario Odyssey", "Mario Kart 8 Deluxe" y "Splatoon 2", entre otros más.



Switch es un título con diferentes minijuegos para disfrutar con familia y amigos.



DETALLES



Hay tres métodos de jugabilidad: El "modo TV" con la consola dentro de la base para jugar con un televisor grande, el "modo tabletop" con la consola apoyada sobre una superficie para jugar lejos de una pantalla, y el "modo portátil" como una portátil táctil tradicional.



Es la primera consola transgénica, en cuyos genes se ha integrado el ADN de treinta años de consolas Nintendo como Game Boy, Nintendo DS, Wii, entre otras más.



Tal y como ha informado la propia compañía, la consola tendrá un gran título al menos cada mes, sumando a la propuesta todo el apoyo de las third-party y por ende empresas como Electronic Arts, Capcom o Ubisoft.



"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" será el último juego desarrollado por Nintendo que saldrá para Wii U.