"One-Punch Man" se doblará en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una gran noticia para los seguidores mexicanos de la serie de anime "One-Punch Man", pues ésta no sólo estará disponible en Netflix próximamente, sino que también contará con doblaje.



El doblaje se está realizando en México, aunque por el momento se desconoce en cuál estudio. El único personaje confirmado hasta el momento corresponde a un personaje episódico del capítulo 9, interpretado por el actor Héctor Ireta de Alba, quien comunicó la noticia mediante su Twitter.



Aunque aún no hay mucha información sobre quién dirigirá el doblaje, se sabe que la serie es distribuida en Latinoamérica por Viz Media.