¡Empieza el 2017 con manga!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El manga también estará de estreno este año, y algunos mangakas y editoriales ya han hecho públicos algunos de los títulos que estarán disponibles a partir de este mes de enero del 2017.



Desde romance, acción, misterio, entre otros más, el público se identificará con estas historias y personajes que en su mayoría traerán argumentos inéditos, y algunos otros serán secuelas de títulos ya conocidos por la comunidad otaku.



EL IMPARFRIKI te presenta algunos de los mangas que se estrenarán este 2017.



Angel Beats!



Un nuevo arco de este exitoso y genial manga ilustrado por Haruka Komowata, verá la luz el año que viene bajo el nombre de True Arc.



Nuevos títulos de Osamu Akimoto



El talentoso, perseverante y famoso creador de la longeva Kochikame anunció que trabajaría en una serie de 4 cómics cortos para el año 2017.



Nuevo manga de Naoki Urasawa



El creador de 20th Century Boys notificó que se dedicará a trabajar en una nueva serie para el año 2017, pero no dio más información al respecto.



Posible manga de Sherlock



Se anunció a través de una publicación en la indonesa M&C, donde se mostró la adaptación a manga de las primeras 3 temporadas de la producción.



Versión deluxe del manga de Ghost in the Shell



El 2017 le traerá un regalo a todos aquellos fanáticos de este título, puesto que se venderá una versión lujosa del manga en inglés que incluirá el soundtrack original del anime en japonés.