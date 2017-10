Emmanuel revitaliza su música

ENSENADA, Baja California(GH)

La inconfundible voz y desbordante energía que caracteriza a Emmanuel conquistó nuevamente a los bajacalifornianos que se dieron cita a su concierto la noche del sábado 28 de octubre en la vinícola L.A. Cetto en Valle de Guadalupe.



Ante aproximadamente 2 mil personas, el intérprete arrancó la velada con el éxito “Corazón de melao”, que inmediatamente puso a bailar a los presentes, que también disfrutaron de una vista espectacular y los mejores vinos de la región.



“Siempre que me invitan a cantar acá vengo con muchas ganas porque disfruto del cielo, el mar y las vistas de estos viñedos increíbles, esta es la tercera vez que vengo a Cetto y siempre me regalan una o dos botellas de vino, yo esperaba que me regalaran 20 o 30 pero con dos es suficiente”, bromeó.



A sus 62 años, Emmanuel continúa lleno de energía y galanura en sus movimientos, además de conservar impecable su voz en la interpretación de todos los éxitos que ha acumulado en 42 años de carrera.



Con nuevos arreglos pero siempre conservando la esencia de cada canción, Emmanuel ha logrado mantener vigentes canciones como “Pobre diablo”, “Bella señora” y “Rey azul”, las cuales fueron coreadas por jóvenes y adultos.



No perder la fe

Antes de interpretar “Tengo mucho que aprender de ti”, el cantante expresó su dolor ante la situación de violencia que se vive en el País y pidió al público mantener la fe.



“Tenemos que orar por nuestros hijos, abrazar a nuestros padres, decirles gracias por el amor que nos dieron, tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe, que se detengan las muertes en este País”, expresó.



Anuncia su Unplugged

El cantante aprovechó el escenario para anunciar que apenas la semana pasada salió a la venta su nuevo material discográfico “MTV Unplugged: Con el alma desnuda”, en el que brinda un sonido más acústico a sus éxitos e incluye algunos temas nuevos como “Es mi mujer” a un lado de su hijo Alexander Acha.



Después de tres cambios de vestuario y casi dos horas de espectáculo, Emmanuel se despidió, sin embargo, ante la insistencia de su público salió nuevamente para interpretar “La chica de humo”, “En otra vida” y “La última luna”.



Lista de canciones

Corazón de melao

No he podido verte

Tengo

Seguía lloviendo afuera

Hay que arrimar el alma

Solo

Pobre diablo

Bella señora

Este terco corazón

Tengo mucho que aprender de ti

Rey azul

Es mi mujer

La vida caminaba sola

Sentirme vivo

Con olor a hierba

El día que puedas

Todo se derrumbó

Bella

Tú y yo

La chica de humo

En otra vida

La última luna



Al detalle

Artista: Emmanuel

Lugar: Vinícola L.A. Cetto

Público: 2 mil personas aproximadamente

Duración: 2 horas