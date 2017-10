Emmanuel regresa renovado y enérgico

ENSENADA, Baja California(GH)

La inconfundible voz y desbordante energía que caracteriza a Emmanuel, conquistó nuevamente a los bajacalifornianos que se dieron cita a su concierto la noche del sábado 28 de octubre en la vinícola L.A. Cetto en Valle de Guadalupe.



Ante aproximadamente 2 mil personas, el interprete arrancó la velada con el éxito“Corazón de melao”, que inmediatamente puso a bailar a los presentes, que también disfrutaron de una vista espectacular y los mejores vinos de la región.



“Siempre que me invitan a cantar acá vengo con muchas ganas porque disfruto del cielo, el mar y las vistas de estos viñedos increíbles, esta es la tercera vez que vengo a Cetto y siempre me regalan una o dos botellas de vino,. Yo esperaba que me regalaran 20 o 30 pero con dos es suficiente”, bromeó.