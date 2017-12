Es un 'Cíniko Lokote' del rap

TIJUANA, Baja California(GH)

Autonombrado como ‘Periódico Urbano’, habilidoso al momento de rimar y acompañado de líricas que invitan a la reflexión social, Oscar Daniel Luna o más conocido como 'Cíniko Lokote' busca seguir innovando en el rap mexicano.





Con 13 años en el ambiente musical, Luna asegura que la clave para seguir en el gusto de la gente y que el género siga teniendo aceptación, sin lugar a dudas es la evolución del mismo en cuanto ajuste de ritmos y mensajes.





“No te puedes quedar estancado, no vas a poder progresar como artista si te quedas en lo antiguo. Artistas como los Tigres del Norte ya han grabado con Calle 13, algo que antes no hubiera pasado en cuanto a esa fusión de géneros; Cartel de Santa es uno de los que mejor se ha mantenido porque actualiza sus ritmos, aunque a muchos no les guste”.





En 2018 el Ciniko Lokote estará estrenando material, un disco conformado por 17 canciones que retratan urbanidades que se viven en las principales calles de Tijuana, así como crítica y análisis general del sistema político, social y económico.







Sonando en la rutas de camión





El rapero durante una temporada trabajaba en un restaurante, mismo que repentinamente cerró sus puertas, y al verse sin empleo y con necesidad económica decidió reunirse con otro rapero local conocido como ‘Sirak Mendoza’, quien fue un instructor para exponer su música en los camiones.





“Soy como un periódico urbano, línea directa, todo lo que yo digo es lo mismo que ves en los medios pero ‘Ciniko Lokote’ te las va a decir en el camión, en forma divertida de rima y tratando de dejar un buen mensaje”.





El orgullo del “Barrio la Pico Avenue” situado en la Anexa Buena Vista, señaló que su única fuente de ingresos es la música, presentaciones conocidas como ‘Undergrounds’, y proyectos para estaciones de radio y televisión locales.







“El Rap me da la fortaleza, es mi fuente de ingresos, me ha llevado a otras ciudades, me ha hecho reconocido en la escena del rap nacional. Como lo dije en una canción, seguiré rapeando hasta que me salgan canas. Quiero que un día me vean en una ‘calafia’ en la 5 y 10, otro en la Ciudad de México, otro día en la Zapata reforma, otro en Monterrey al siguiente en la cañada o en Veracruz”.





Nombre: Óscar Daniel Luna Sandoval



Apodo: Ciniko Lokote



Género: Rap



Trayectoria: 13 años



Ciudad de Origen: Tijuana







Influencias Musicales:



Cypress Hill



Control Machete



El Pecador