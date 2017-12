Detienen a Julión en cruce de San Ysidro

TIJUANA, Baja California(GH)

Acompañado de su staff, el cantante Julión Álvarez fue detenido en la entrada al puerto fronterizo entre Tijuana y San Diego, ayer por la noche.



Con toda ilusión de pensar que los gringos iban a tener piedad, el cantante Julión Álvarez intentó cruzar la garita internacional de San Ysidro con su antiguo pasaporte, ese que el Gobierno de los Estados Unidos le canceló, pero nunca se lo retiró de sus manos.



Imaginó que el libro no iba a estar dado de baja por tenerlo en su propiedad y con ciertos avances en la investigación entre la PGR y el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Álvarez asumió también lo que sus abogados le dijeron: Que ya no tendría problema alguno.



Y es que su barra de abogados, los Inzuna, habían gestionado el ingreso para continuar con el caso de lavado de dinero, por el que se le acusa.



Pero vaya sorpresa, que al llegar a la caseta con el agente del CPB, Julio César Álvarez Montelongo, nombre de pila, tuvo que pasar otra vez la revisión en segunda inspección.



Hasta el momento su oficina de prensa no ha generado algún comunicado al respecto, se sabía que el llamado “rey de la taquilla” ya tenía confirmada también otra reunión con su disquera en Los Ángeles, California para reactivar su contrato con Universal.



En redes sociales la bomba se regó como pólvora, siempre con el respaldo de sus fanáticos, que hasta ahora siguen llenando los foros donde se presenta.



"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie debes confiar".