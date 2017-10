La fuerza del metal

TIJUANA, Baja California(GH)

Las estrellas brillaron, los astros se alinearon y los dioses del metal dieron ya su bendición definitiva a esta tierra, permitiendo a todos los reyes y la hermandad de la serpiente tomar forma en Tijuana.



Anthrax y Testament vinieron a confirmar que aquí el corazón de metal late fuerte, que se mantuvo vivo por años en espacios pequeños y marginados, pero que hoy reclama los grandes escenarios.



La noche del jueves fue larga en el Fronterizo Fest que congregó a miles de "headbangers" en la explanada del estadio Caliente.



Poco antes de la 19:00 horas, los canadienses de Deadly Apples fueron los encargados de abrir boca con su sonido industrial ante una respuesta positiva del público.



El segundo turno fue para Armagedón, la legendaria banda tijuanense nacida en la recta final de la década de los 80, que con su power metal hicieron mecer las cabezas de los presentes.



El sonido local se extendió por media hora más cuando Alchemy subió al escenario como tercero del cartel.



De creación mucho más reciente, el poderoso sonido de esta banda tijuanense ha logrado hacerse de una amplia legión de seguidores en ambos lados de la frontera en donde han compartido el escenario con verdaderos pesos pesados como Megadeth en su presentación de 2016 en Tijuana.



Llega Testament



Son apenas pasadas las 21:00 horas cuando la oscuridad, literal y figurada, se apodera del escenario del Fronterizo Fest, advirtiendo la llegada de Testament con los primeros acordes de "Brotherhood of the Snake", la pieza de que da nombre su más reciente álbum.



La enorme humanidad de Chuck Billy llena el escenario con el gutural sonido de su voz mientras las guitarras de Eric Peterson y Alex Skolnick se escuchan sobre el machacante bajo de Steve DiGiorgio y la contundente batería de Gene Hoglan.



El setlist es compacto pero representativo de su ya amplia discografía, sin embargo, clásicos como "Over the Wall", "Into the Pit" y "Practice what you Preach" alcanzan a meterse entre las piezas más recientes de la banda.



La nota política de la noche la pone Chuk Billy cuando reflexiona sobre los distintos hechos que se han registrado recientemente alrededor del mundo, pero particularmente en Estados Unidos.



Fiel a su origen nativo americano, el vocalista de la banda pide a la audiencia elevar los puños por la tribu Sioux, Standing Rock, a quienes dedicó su canción "Stronghold", también de su más reciente disco.



Luego de una hora de presentación la banda se despide, no sin antes asegurar que volverá.



Todos los reyes



Las luces se apagan de nuevo mientras las voces de Jim Belushi y Dan Aykroyd se escuchan en un breve intercambio de palabras en su papel de los Blues Brothers, se trata de la introducción que da pie a los acordes de "Among the Living", Anthrax ha llegado.



Poco a poco los miembros de la banda van apareciendo sobre el escenario y tomando su lugar.



El primero es Charlie Benante detrás de la batería, le siguen Frank Bello en el bajo y Jonathan Donais y Scott Ian en las guitarras; el último en salir es Joey Belladonna con su eterna sonrisa y buena vibra.



A estas alturas el ambiente está a tope y los miles de asistentes sacuden sus cabezas, elevan los puños y corean cada pieza a todo pulmón.



"Caught in a Mosh" es la segunda canción de su setlist y a más de uno hace pensar que pudiera tratarse de uno de esos conciertos en los que tocan el álbum completo, pero no fue así.



El riff característico del cóver de Joe Jackson, "Got the Time" hace girar con frenesí a la masa humana que los observa debajo del escenario.



"Madhouse", "Fight 'Em 'Til You Can't", "Medusa" y "Breathing Lightning" son algunas de las piezas que se escuchan, mientras en los intervalos Joey y Scott aprovechan para interactuar con su audiencia.



Scott Ian recuerda que hace más de 20 años tocaron por primera vez en Tijuana en el bar Iguanas, "Do you remember that shit?", pregunta sonriendo.



Por su parte, a estas alturas Joey ya carga una bandera de México en la mano con la que arenga a los "metalheads" a girar en el "mosh pit".



"We love you", les dice emocionado de la respuesta que la banda está teniendo del público tijuanense.



Ser llamado uno de los "Big 4" debe pesar, pero Anthrax es capaz de llevar con solvencia esa carga.



"Be All, End All" y "Antisocial" son el preámbulo del final, un final que no podría ser otro que "Indians".



Aunque corta, la presentación de Anthrax dejó un buen sabor de boca, pero deseando más.



En punto de la media noche la banda se despidió prometiendo, al igual que Testament, que no esperarían otra vez más de 20 años para regresar a Tijuana.



Que así sea.



El Fronterizo Fest cumplió con creces las expectativas de los fanáticos locales que ya esperan se cumpla la promesa de una nueva edición en el 2018.