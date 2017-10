Encaprichada en el canto

TIJUANA, Baja California(GH)

La cantante Yaneth Sandoval, quien fuera parte del equipo Julión Álvarez en "La voz… México" el 2014, lanza su primer EP llamado “Capricho”.



“Es música regional, hay desde baladas hasta música más prendida, incluso hay una tirándole a tecnobanda, otra tipo country con ese mismo sello”, explicó.



Originaria de Tepic, Nayarit, Sandoval es la compositora de su proyecto, el cual tiene tres años trabajándolo y seis temas.



“Decidí ponerle 'Capricho', porque cuando estuve en 'La voz', mis amigos jazzistas me criticaban de por qué me había ido con Julión, siento que a veces castigan mucho a un sector.



“Siento que en la música todo está bien, hay que abrirse horizontes, la música siempre será un regalo, sea el género que sea, mientras sea bien tocada”, consideró.



“Te encontré”, “Cuando te quería”, “Con esta banda” y “No ocultemos el sentir” forman parte de su disco que se puede encontrar en sus redes sociales.



“Espero les guste y escuchen este material que he preparado con mucha dedicación, y que ojalá que les guste y lo compartan y llegue a más oídos”, puntualizó.



Actualmente Sandoval se encuentra estudiando composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que es la escuela de Armando Manzanero en la Ciudad de México.



En sus gustos musicales destaca José Alfredo Jiménez, le encanta el R &B, el jazz, es corista de Margarita “La Diosa de la Cumbia” y acompaña a Iraida Noriega, jazzista mexicana.