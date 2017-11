Busca ser feliz con su música

TIJUANA, Baja California(GH)

Tomar la decisión de ser solista, fue algo más personal y por ser feliz”, dijo el cantante Jorge Medina, quien este sábado 4 de noviembre se presenta en la Caliente Plaza de Toros.



Tras dejar La Arrolladora Banda El Limón, donde fue vocalista por 20 años, llega con su primer disco bajo el brazo “Me tengo que ir”, con el que espera seguir con la aprobación de sus seguidores.



“Lo más seguro” es el primer corte, una canción que califica Medina como muy triste, pero con un video muy bonito que agradará a su público.



“A mi se me hace más padre, poder escuchar a todos los compositores y que sea como un pastel, escoger la parte que yo quiera y cuanto quiera”, consideró sobre su material musical.



Esta producción llega en un momento donde hay nombres sonando como Christian Nodal, Joss Favela y Julión Álvarez, que aún con su problema, sigue sumando.



“Yo estoy en el mode moderno, donde están los chavos, porque así debe ser, no sólo trabajo el disco, sino mi canal, estando a la vanguardia, no puedo empezar en el mode de hace 20 años, estoy en la jugada”, sostuvo.



El regional mexicano no es una carrera de caballos, puntualizó, hay que trabajar a su paso, hoy en día está con ideas frescas.



Para ello, escucha material de Nodal y de Favela incluye un tema en su disco así como de Pancho “Pikadiente” titulado “Se que voy a enamorarte”.



Medina reconoció que la competencia si está fuerte, y por ello hay que saber hacer equipo, y poder emprender giras juntos o buenos duetos.



En este su primer material de 16 temas se hace acompañar por su banda, sin nombre, con un estilo “arremangado”, el cual lo grabó en Sinaloa.



Con 11 kilos menos, “enviciado” en el gimnasio, ahora la vida de Jorge Medina es más tranquila, con un régimen sano, con una familia en armonía.