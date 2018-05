Llega espectáculo láser Stranger Things al Domo IMAX del Cecut

TIJUANA, Baja California(GH)



El espectáculo laser Stranger Things llegará este viernes 4 de mayo al Domo IMAX del Centro Cultural Tijuana, para ofrecer al espectador un viaje musical a través de temas icónicos a cargo de cantantes y músicos como Corey Hart, The Police, Duran Duran, Joy Division, Olivia Newton-John, Peter Gabriel, Bon Jovi, The Romantics, Devo, Cyndi Lauper, The Bangles, The Clash, además de Kyle Dixon & Michael Stein.





En cada proyección, programadas los viernes a las 21:00 horas y los sábados a las 20:00 y 21:00 horas; el público podrá asombrarse con la proyección de las coloridas luces creando siluetas sobre la gran pantalla esférica, al ritmo de una selecta lista de temas que han musicalizado a la afamada serie, creada y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer.





La lista de canciones se integra por Sunglasses at Night uno de los grandes éxitos del canadiense Corey Hart; Every Breath You Take, cargo del trío británico The Police; los seguidores del grupo británico Duran Duran, podrán escuchar su tema Girls on Film; mientras que la banda inglesa de post-punk Joy Division resonará con Atmosphere.





Twist of Fate con la cantante de música pop y actriz australiana Olivia Newton-John también conforma esta lista junto con el británico Peter Gabriel y su tema Heros; escucharán también a la banda estadounidense Bon Jovi con Runaway; así como a la banda de new wave y power pop The Romantics con Talking in Your Sleep; además de los temas Kids, Escape y Soldiers.





La popular banda Devo se suma a esta producción con Whip it, así como la neoyorquina Cyndi Lauper con Time After Time; The Bangles, uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres se hará presente con su tema Hazy Shade of Winter; y la nostalgia llegará con The Clash y su éxito Should I Stay or Should I Go; sin faltar Stranger Things con Kyle Dixon & Michael Stein.





Los boletos para el Espectáculo Laser Stranger Things ya están a la venta en las taquillas del CECUT con costos $52.00 m.n., entrada general; $31.00 m.n., niños; $33.00 m.n., maestros, estudiantes, INAPAM, convenidos con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California. $33.00 m.n., todos los miércoles; $22.00 m.n., funciones fines de semana antes de las 14:00 horas; $11.00 m.n., militares, policías y bomberos con credencial y sus familias.