Revela su principal estímulo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De personalidad fuerte, voz tenue y mirada directa, Manuel Ojeda, primer actor mexicano de 76 años, se considera un gran aficionado por la lectura.



Originario de La Paz, Baja California Sur, llegó a Tijuana como parte de las festividades del 128 aniversario de la frontera, para ser parte del programa Crece Leyendo.



"Para mí ha sido desde muy pequeño un estímulo la afición por la lectura, he descubierto a través de ella, lectura, conocimiento, siempre trato de decirle al público que de pronto me hace crecer mi imaginación", explicó.



Quien tuviera su última participación en la pantalla chica en "Mujeres de negro", comentó que la lectura ha sido también un puente para llegar a públicos lejanos.



Sin tener un género favorito, pues aprecia leer desde un periódico hasta libros que no imaginó, recordó que su interés por las letras comenzó cuando ni siquiera sabía leer.



"Cuando era niño ni siquiera me gustaba la escuela, veía las revistas, las gráficas, los cuentos y me desesperaba porque no sabía lo que decían, y eso me motivó a aprender a leer y devorar todo tipo de cómics y fui descubriendo los tipos de lectura", destacó.



Con proyecto en Brasil



Con más de 80 películas en su trayectoria, Ojeda tiene invitación del cine en Brasil para la segunda versión de "Pagador de promesas", la cual desea cuadre en tiempos para poder realizarla.



"También filmé ‘La historia de una familia x’ de ficción en Hidalgo y otra del género del absurdo, que no imagino en qué terminará", explicó.



Este 2017 ha sido un año activo para su carrera, con algunos reconocimientos como un Honoris Causa de una institución en la Cámara de Diputados, una medalla por su carrera en su natal ciudad y otro más por la crítica de teatro especializado en la capital mexicana.



A diferencia de otros primeros actores que ya Televisa prescindió de sus servicios, hasta esta entrevista el contrato de Ojeda se mantiene con exclusividad, pero entiende que no será para siempre.



"Hasta ahora estoy bien, yo tengo un contrato que todavía está vigente, no tengo la menor idea si de pronto me va a tocar este recorte o no".



"Sí es así lo acepto, porque una empresa no tiene que estar eternamente con un sistema, yo en lo personal estoy muy agradecido, porque desde que hice ‘El vuelo del águila’ estoy muy agradecido, empecé con este tipo de contrato, siempre he sido muy fiel a la televisión", finalizó.