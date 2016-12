Famosos mandan buena vibra para la noche de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los rituales de Año Nuevo, dicen actores, cantantes y actrices, pueden ser los de siempre, pero algunos de ellos intentan darle su propio toque para sentirlo propio y que les dé buena suerte.



Artistas como el cantante Leonardo de Lozanne no creían mucho en ello, pero como su ahora esposa (Sandra Echeverría, actriz) es muy espiritual, ha dado de cierta forma su brazo a torcer en ese ámbito.



Otros como Mariana Seoane (“Hasta el fin del mundo”) bromean con el hecho de que anualmente hay un objetivo que no puede cumplirse, pero tampoco está mal del todo.



Y unos más, al estilo de Itatí Cantoral (“Hasta que el dinero nos separe”), lo recibirán trabajando, subiéndose al escenario teatral este domingo, durante las primeras horas de 2017 y disfrutar con el público.



Como sea, la tradición por los buenos deseos para el año que inicia nunca se acaban entre la comunidad artística y se te presenta lo que hacen sus integrantes.



-Carlos Rivera, Cantante

“Mi mamá me regala un calzón de la suerte blanco, primero te lo pones al revés y ese es el calzón del año. Tiene que ser nuevo para que lo puedas hacer”



- Mariana Seoane, actriz y cantante

“Escribo 12 propósitos como en decreto, pongo fecha y hora, lo guardo en una bolsita y abro al año para ver qué pasó con todo eso”



-Jorge Ortíz de Pinedo, actor

“Iniciamos enero dando funciones, dicen que es bueno terminar el año trabajando y empezarlo también, así que ahí estaremos para ello”



- Leonardo de Lozanne, cantante

“Nunca he sido de rituales, pero con la llegada de mi hijo, Sandra (Echeverría) mi hijo y yo tratamos de hacer algún tipo de mantra”



-Itatí Cantoral, actriz

“Si me preguntan si deseo estar con mis hijos, sí, pero bendito sea Dios tengo trabajo porque también lo hago para ellos y estaré en el teatro”



- Adrián Alonso, actor

“Este año me fue increíble con cuatro proyectos, pedí trabajo a las uvas el año pasado, comiéndolas rápido y funcionó, así que a volverlo a hacer”



- Verónica Montes, actriz

“Esta vez Año Nuevo no lo voy a pasar con mi familia porque me voy a aprender a esquiar a Colorado, siempre he soñado con ver nieve”



- Mariana Garza, actriz

“Personalmente trato de hacer limpieza en casa y mover cosas, para que la energía fluya y recibamos el nuevo año con cambios, con todos”