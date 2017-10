Gran Bretaña amplía investigación sobre Harvey Weinstein

LONDRES, Inglaterra(AP )

La policía británica está ampliando su investigación de denuncias de agresión sexual por parte del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, informó la prensa local el martes.



La Policía Metropolitana de Londres investiga acusaciones que siete mujeres presentaron contra Weinstein en relación con incidentes que habrían tenido lugar desde la década de 1980 hasta el 2015, coinciden reporteros de los medios noticiosos The Independent, Press Association y Sky News.



Preguntada sobre tales versiones, la policía dijo el martes que miembros de su unidad contra abuso infantil y delitos sexuales están indagando acusaciones hechas por siete presuntas víctimas en la llamada "Operación Kaguyak". No se identificó a Weinstein pues en Gran Bretaña los objetos de investigación criminal no son nombrados hasta que se presenten cargos.



En un comunicado la policía informó que recibió la primera denuncia el 11 de octubre, según la cual “un hombre agredió sexualmente a una mujer a finales de la década de 1980 en el oeste de Londres”.



Desde entonces la policía ha recibido más denuncias contra ese mismo individuo, todas sobre delitos sexuales, cometidos en Londres. Una de las denuncia menciona una agresión en el exterior a comienzo de los años de 1980.



Dos de las víctimas afirman haber sido sexualmente agredidas por el mismo hombre en tres oportunidades.



Hasta ahora nadie ha sido arrestado.



Hace pocos días el Instituto de Cine Británico revocó la máxima condecoración otorgada a Weinstein, debido a que la “conducta repugnante” de la que es señalado contradice los valores de la organización.



Weinstein niega haber tenido contacto sexual con mujeres sin su consentimiento.



A diferencia de muchos otros países, en Gran Bretaña no hay un límite de tiempo para que caduquen acusaciones de violación o agresión sexual.