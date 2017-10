Revelan que Kevin Spacey sufrió abuso sexual de su padre

información relacionada Actor mexicano revela acoso de Kevin Spacey

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

Kevin Spacey enfrenta una acusación de abuso sexual por parte de un colega, Anthony Rapp, quien confesó que el actor de "Belleza americana" se le insinuó cuando él tenía apenas 14 años durante una esta. Spacey, por ese entonces, bordeaba los 26.



Tras la revelación de Rapp— conocido por su participación en la serie "Star Trek: Discovery"—, Spacey ofreció disculpas a través de redes sociales y en la ocasión reveló su homosexualidad, declaración que le valió críticas de diversos sectores.



Su colega, la actriz Rosie O'Donnell, no dudó en compararlo con Harvey Weinstein. Pero ahora fue un hermano del oscarizado actor el que destapó parte de la historia familiar de él y Spacey en medio de este nuevo escándalo sexual de Hollywood.



Randall Fowler declaró al Daily Mail que Kevin, su hermana Julie y él fueron abusados sexualmente durante su infancia y adolescencia por parte de su padre, Thomas Geoffrey Fowler, un ferviente simpatizante nazi. Randall, de 62 años, dijo que su madre estaba al tanto de estos actos.



El hombre sostuvo al medio británico que durante su juventud vivieron en una "casa de horrores", dominada por una gura

paterna de "ultraderecha,pervertido y sádico".



Fowler, que actualmente está alejado de Spacey y se gana la vida como doble de Rod Stewart, reveló que evitó formar una familia

para no heredar "el gen de depredador sexual".



El también chofer de limusinas contó que Spacey trató de desaar

a su padre, mientras que él y Julie se llevaron la peor parte al sufrir los golpes del jefe de familia.



"Kevin trató de evitar lo que estaba pasando envolviéndolo en una burbuja emocional. Se volvió muy astuto e inteligente", dijo.



Thomas Geoffrey Fowler obligó a su esposa e hijos a mudarse 10 veces, desde Colorado, donde nació, a Nueva Jersey, ciudad donde Spacey nació tres años después, para finalmente instalarse en Los Ángeles.



Randall Fowler agregó que no podían llevar amigos a su casa por temor a que vieran las paredes de la oficina de Thomas, adornada con imágenes de hombres y mujeres desnudos y pornografía.



Finalmente, el hombre describió un espisodio de abuso y agresión sexual del que fue víctima a los 12 años a manos de su padre nazi cuando este lo llamó a su habitación para hablar de "pájaros y abejas". "Me desabrochó los pantalones y comenzó a jugar conmigo", armó.



Pese a que llamó a su madre para que lo ayudara, fue esfuerzo fue en vano.



"Ella vino directamente y golpeó la puerta, pero papá la había cerrado con llave y me dijo que no hablara".



"De repente, los golpes se detuvieron. Mamá se fue. Nunca me había sentido tan abandonado. Papá comenzó a realizar un acto sexual conmigo. Ese fue el comienzo de mi adolescencia", finalizó.