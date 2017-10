Entre polémicas anuncian final de 'House Of Cards'

(Agencias)

En medio de la polémica que enfrenta el actor Kevin Spacey, ahora se anuncia que “House of Cards”, la serie que protagoniza, llegará a su final en la sexta temporada.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, el drama político que le dio gran impulso a Netflix tendrá trece episodios en su última temporada y se estrenarán el próximo año.



Actualmente, la serie se encuentra ya en la producción de su última temporada y el anuncio del fin llega justo cuando Spacey es objeto de una polémica, pues el actor Anthony Rapp lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando solo tenía 14 años.



Spacey se refirió al asunto y dijo que no recordaba el incidente, aunque se disculpó con Rapp. Además aprovechó para hablar abiertamente de su homosexualidad, acción que le trajo severas críticas en Hollywood.



Spacey alcanzó gran popularidad en “House of Cards” gracias a su papel de Frank Underwood. La serie ha estado nominada a 46 premios Emmy, de los cuales ha ganado seis.



Sale Spacey del clóset

Kevin Spacey declaró este domingo ser gay y compartió en Twitter en siguente mensaje.



"Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres toda mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay.



"Quiero abordar esto en forma honesta y abierta y eso comienza conmigo examinando mi propia conducta", se lee en el mensaje en Twitter.



Spacey, de 58 años y quien ha ganado premios Óscar por "Sospechosos comunes" y "Belleza americana", dijo que la historia de Rapp lo motivó a abordar su vida personal, misma que durante años cuidó.



Acusado de acoso sexual

El reporte inicial del presunto acoso con Anthony Rapp surgió en Buzzfeed en donde el ahora actor de 46 años contó que el incidente ocurrió cuando Spacey se hizo su amigo mientras ambos actuaban en Broadway (en obras distintas).



"Intentaba seducirme", le contó Rapp a Buzzfeed. "No sé si yo habría usado ese lenguaje, pero estaba consciente de que estaba intentando estar conmigo sexualmente".



Recordó que fue a la recámara de Spacey a ver televisión porque se aburrió de estar en una fiesta organizada por el actor. Dijo que no se dio cuenta de que toda la gente se había ido cuando el artista entró en la recámara. El oscareado intérprete tenía 26 años en ese entonces.



"(Spacey) se quedó parado en la puerta, balanceándose. Me dio la impresión cuando entró a la habitación que estaba borracho.



"Me cargó como un novio que carga a la novia al pasar el umbral, pero al principio no intenté liberarme, porque pensé '¿qué está sucediendo?'. Y entonces, se acuesta encima de mí", dijo.