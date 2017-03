Kate no se arrepiente de sus contactos con "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Kate del Castillo no se arrepiente de sus contactos con "El Chapo" Guzmán. La actriz mexicana explicó en un video los motivos que la impulsaron a iniciar las conversaciones con el líder del Cartel de Sinaloa, una decisión que le causó “un montón de problemas”, y cuyas consecuencias asegura que acepta: “Hoy aún no puedo regresar a mi país. Eso es así. Asumo las consecuencias y las responsabilidades. Lo haría de nuevo. Exactamente igual”.“Las cosas no siempre salen como uno las planea, pero hoy puedo decir que la experiencia que viví me la llevaré a la tumba, y a pesar de todo lo que he vivido a consecuencia de mis actos, además de enfrentarlos con dignidad y fuerza, no me hacen arrepentirme”, explica Del Castillo en un texto cedido a EL UNIVERSAL y que acompaña al video.El material forma parte de la campaña Real Women Real Stories, un proyecto que reúne las voces de mujeres que se han enfrentado a situaciones traumáticas, como los malos tratos que la protagonista de La reina del Sur describió recientemente que había padecido durante su primer matrimonio.La actriz explica en el video, en inglés, cómo en un impulso espontáneo en 2012 escribió en redes sociales acerca de su desconfianza en el gobierno y propuso a El Chapo “traficar con amor”. Según se conoció posteriormente, este mensaje llegó a Guzmán Loera, que se dirigió a la actriz mientras estaba encarcelado usando intermediarios con el proyecto de contar la historia de su vida en una película.