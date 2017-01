A sus 13 años, pianista Joey Alexander regresa a los Grammy

NUEVA YORK, EU(AP)

Joey Alexander, un pianista de jazz de 13 años que rompió esquemas en 2016 cuando fue nominado a dos premios Grammy, tiene otra oportunidad de ganar este año.Alexander competirá por el gramófono al mejor solo de jazz improvisado por "Countdown" en la ceremonia del 12 de febrero que se transmitirá en vivo desde el Staples Center de Los Ángeles.El joven músico se dijo "agradecido" por las nominaciones del año pasado, aunque le resulta aún más especial poder tocar en vivo en la emisión y llevar el jazz a un escenario mayormente dominado por la música pop."Me alegra mucho compartir mi música, y no solo mi música, sino música jazz que quizás la gente no ha oído", dijo.Alexander, quien es indonesio, ha actuado en escenarios que incluyen el Jazz at Lincoln Center, el Festival de Jazz de Newport y la Casa Blanca."Countdown" es el título de su segundo álbum, lanzado el año pasado. Su competencia en los Grammy incluye a John Scofield, Brad Mehldau, Fred Hersch y Ravi Coltrane, hijo del difunto ícono del jazz John Coltrane.Alexander dijo que se sintió más cómodo la segunda vez que grabó un álbum y que eso lo ayudó a mejorar sus habilidades interpretativas."Pienso que es una verdadera bendición para mí estar en el estudio porque ... creo que me hizo un mejor músico", expresó.Al igual que su álbum debut de 2015, "My Favorite Things", "Countdown" fue No. 1 en la lista de discos de jazz de Billboard. La nueva producción incluye tres composiciones de Alexander."Ser original en realidad no es tan fácil y me tomó un tiempo ensamblar la música. Estoy sumamente agradecido de que la gente la disfrute. ... Incluso cuando toco en vivo en el escenario, a la gente le gusta".Alexander cursa el quinto grado de primaria y toma clases por internet. Dice que toca piano unas dos o tres horas al día y que sus grandes influencias son artistas como Thelonious Monk, Louis Armstrong y Duke Ellington, aunque también es fan de otros géneros."Todavía me encanta Michael Jackson . Amo su música, su soul", dijo Alexander. "Por supuesto James Brown. Y góspel: escucho a Aretha Franklin, Mahalia Jackson, todas esas grandes cantantes".