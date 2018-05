TIJUANA, Baja California(GH)

Por primera vez, el cantante Enrique Iglesias mostró el rostro de uno de sus gemelos.



El español compartió en su cuenta de Instagram al pequeño, el cual aparece de pie a un costado de él y sonriendo.



“I still can’t belive...you are mine”

"Todavía no puedo creer ... eres mío" escribió.