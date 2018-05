Murió Pamela Gidley, la actriz de Twin Peaks y CSI

(AP)

La actriz Pamela Gidley, que protagonizó la precuela de "Twin Peaks", falleció a principios de este mes. Ella tenía 52 años.La muerte de Gidley fue anunciada el domingo en un obituario.Dice que "murió pacíficamente en su casa, el lunes 16 de abril de 2018 en Seabrook". La causa de la muerte no fue informada inmediatamente.Según su obituario, Gidley siguió una carrera de modelo y actuación en la ciudad de Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles, California.Sus papeles en películas incluyen "Thrashin '" y "Cherry 2000".También apareció en la televisión en episodios de "MacGyver", "The Pretender", "Tour of Duty", "CSI" y "The Closer".A pedido de la familia, todos los servicios serán privados.