Se reúne la banda NSYNC para develar estrella en el paseo de la fama

This is for the fans ?? Una publicación compartida por *NSYNC (@nsync) el Abr 30, 2018 at 1:46 PDT

It’s official! #walkoffame Una publicación compartida por *NSYNC (@nsync) el Abr 30, 2018 at 12:43 PDT

This picture make me feel so old pic.twitter.com/YtH1HGXLea — RAVEN B. (@RAVIEB) 30 de abril de 2018

Ya no es “Bye, Bye, bye.”Los miembros de la banda NSYNC, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake, se reunieron por primera vez en 20 meses desde que los cinco hombres se reunieron en agosto de 2016 para la fiesta de 40 años de Chasez, para develar una estrella en el paseo de la fama, informa People Pero antes de que los chicos subieran al escenario, Ellen DeGeneres y Carson Daly tuvieron unas palabras para decir mientras honraban a la banda."Vi esta banda evolucionar a lo largo de los años, y con eso quiero decir que pasé 10 minutos leyendo su página de Wikipedia", bromeó DeGeneres."La banda está compuesta por el lindo, el malo, el sensible, el sexy y Joey", bromeó, antes de agregar que con toda seriedad, estaba "feliz de que hoy los honren".Daly, quien condujo Total Request Live de MTV durante el apogeo de la popularidad de la banda, no tuvo más que palabras amables para decir sobre la banda, aunque al igual que DeGeneres, aún se burlaba un poco de los muchachos."Fui una de las personas más afortunadas que pude pasar tiempo con estos tipos cuando todo el mundo quería estar con ellos", dijo el hombre de 44 años."Y recuerda, este era un momento en el que la permanente de Justin era la envidia en todas partes, Lance era conocido por salir con actrices no actores, JC descubrió la fuente de la juventud aparentemente, Chris meneaba trenzas y trenzas, y por supuesto, pasé la mayor parte del tiempo con Joey, porque era 25 años mayor que el resto de los muchachos".