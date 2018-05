Es Jorge Cortés nuevo líder de los empresarios

ENSENADA, Baja California(GH)

Jorge Cortés Ríos fue electo cono el nuevo Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), en el periodo 2018-2019 y aseguró que continuara impulsando temas como infraestructura, agua y mayor seguridad para el Municipio.





En la mesa directiva lo acompañan: Sergio Torres, vicepresidente; Marco Estudillo, Secretario y Martín Muñoz, tesorero.





El empresario afirmó que seguirán trabajando mediante comisiones para temas como infraestructura, agua, seguridad, turismo, seguridad social y mejora regulatoria.





“Sentimos que Ensenada está muy rezagada, seguiremos insistiendo para tener más infraestructura en todo el Municipio, necesitamos desarrollo e inversión, la relación con el gobierno debe ser respetuosa y cordial, nosotros tenemos la intención de coadyuvar para que nuestro municipio progrese”, aseguró.





Por otra parte, recordó que de acuerdo a la última información que se les proporcionó sobre la desaladora, estaba el compromiso de que iniciaría operaciones en abril, sin embargo, hasta el momento eso no ha ocurrido.





“Vamos a presionar para que esta planta inicie operaciones lo más pronto posible, ya que tenemos varios reportes de colonias donde están teniendo recortes de agua por muchos días, la población no puede estar sin agua”, enfatizó.





Finalmente, dijo que uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ya que son alarmantes las cifras que se presentan cada mes en relación a delitos de alto impacto, por lo que seguirán exigiendo que las autoridades no bajen la guardia en ese sentido.