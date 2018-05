Miley Cyrus no se arrepiente de haber posado desnuda para Vanity Fair

(GH)

Miley Cyrus revive polémica después de 10 años, al postear una serie de imágenes de su niñez, incluyendo la portada de New York Post, con la imagen tomada por Leibovitz, bajo el título 'Miley's Shame' (Miley apenada).La ex estrella de televisión hace 10 años posó semidesnuda para Annie Leibovitz. Hecho que provocó controversia porque Cyrus tenía 15 años de edad y se encontraba trabajando para la empresa de Walt Disney, icono para los niños.Ante esta situación, dicho personaje pidió disculpas por las fotos a través de una declaración a People: "Mi objetivo es mi música y mi actuación es siempre hacer feliz a la gente. Para Vanity Fair, me sentí muy honrada y emocionada de trabajar con Annie. Hice una sesión fotográfica que se suponía era artística, pero ahora viendo las fotos, me siento tan avergonzada".A pesar de que hace diez años Cyrus se sentía avergonzada por posar semidesnuda para Annie Leibovitz, hace algunas horas la cantante y actriz escribió al pie de la foto publicada en twitter “No lo siento, Fuck You”.Como respuesta por parte de sus seguidores obtuvo comentarios como: Honestamente... No, Miley, no deberías haberte disculpado, pero a los 15 años tampoco debieron sensualizarla", escribió un usuario. Otro fan comentó: "¡Es una hermosa foto! Tenemos un increíble libro de Annie Leibovitz y siempre lo cambio a tu página.