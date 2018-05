'Una mujer fantástica' se llena de Platino

CANCÚN, Quintana Roo(Agencias)

Los tres estudiantes de cine de Guadalajara asesinados recibieron un aplauso anoche por cineastas y actores durante la quinta entrega de los Premios Platino a lo Mejor del Cine Iberoamericano.



La mexicana Adriana Barraza, actriz en "Amores perros" y "Babel", por la cual recibió nominación al Óscar, abrió el fuego al recibir el Premio Platino a la trayectoria, dedicándoselo a las víctimas, cuya muerte le pareció deleznable, y exigiendo a las autoridades hagan algo.



"Cuando recibí la noticia de la distinción, pensé en quién tenía que dedicarlo y se hicieron coincidencias: Mi esposo y yo estamos cumpliendo 13 años de casados y que no sólo me dan este premio como actriz, sino como maestra. Lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la posibilidad de ver una película de ellos, de ver qué querían decir en las pantallas, pero ya no están, por eso, con más ahínco, este premio lo dedico a los alumnos que no están y a los que pisan fuerte".



El Teatro Tlachco en Xcaret, sede del evento, y al que asistió la comunidad cinematográfica de los 23 países que conforman el bloque, se pusieron en pie para aplaudir cada una de las palabras de Barraza. Minutos antes, durante la ceremonia, se había reconocido como problema la desigualdad entre mujeres y hombres y la necesidad de acabar con ese problema.



"Pensé en los 43 que en Ayotzinapa no están, pensé en los miles que han desaparecido y asesinados en este hermoso país; como madre y abuela mando un abrazo y respeto, como mexicana me uno al enérgico llamado a nuestros gobernantes".



Daniela Vega, actriz transexual protagonista de "Una mujer fantástica", cinta chilena recientemente ganadora del Óscar en Lengua Extranjera, levantó la protesta.



"Esta no es una era transitoria, la libertad no sólo consiste en hablar, sino en tener opciones y ese es nuestro reclamo, más libertad y opciones para mujeres... Que las mujeres iberoamericanas sepan que no están solas y que lucharemos desde el cine para esa unidad en la igualdad", expresó entre aplausos.



Como parte de la dinámica se dio a conocer, al mismo tiempo, a los ganadores a mejor interpretación masculina y femenina en series, siendo Blanca Suárez, por "Las chicas del cable" y Julio Chávez, por "El maestro", como los triunfadores.



"Este es un trabajo en conjunto", destacó Blanca, respaldando el mensaje de Daniela Vega.



Eugenio Derbez fungió como anfitrión de la noche; el actor trabajó varios días en el guión, pues dijo que había que tener un humor funcional para Iberoamérica.



"Por ejemplo, me decían ráfaga y pues para mí es música, ¡es más fácil actuar en inglés que esto!", bromeó horas antes de la ceremonia. Ya en la ceremonia, los españoles fueron los blancos de la rutina.



"Cuando les dijimos (a los habitantes de Cancún) que íbamos a tener un grupo de extranjeros principalmente españoles que venían a llevarse estatuillas de metal, dijeron: ¡nombre, ni locos, ¡ya nos la hicieron una vez! , ¡ya no volvemos a caer!", comenzó.



La ceremonia realizada en el parque Xcaret reunió a los países iberoamericanos que en 2017 produjeron más de 850 largometrajes entre documentales y de ficción.



En la alfombra roja, el actor argentino Ernesto Alterio ("Perfectos desconocidos") y el mexicano Luis Gerardo Méndez, Edward James Olmos y el realizador Pablo Trapero, lanzaban porras a los premios, al reconocer al cine en español.