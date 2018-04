Niegan que José José esté en asilo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luis Ernesto Berrios, periodista y amigo personal de la familia de José José aseguró que el cantante no está en un asilo y que su salud mejor considerablemente.



Hace unos días, la periodista María Luisa Valdés contó al programa ‘Hoy’ de Televisa que el "Príncipe de la Canción" se encontraba en un asilo de ancianos de Miami en el que recibía visitas esporádicas de su hija Sarita.



"Es una mentira morbosa que arrastra mucha crueldad. José José no está internado en ningún asilo de envejecientes. Él continúa recuperándose favorablemente, ya aumentó de peso, gracias a Dios, en un centro de rehabilitación en Miami", explica el comunicador.



Luis asegura que su hija Sarita, fruto del matrimonio del cantante con su actual esposa Sarita Salazar, "sería incapaz de abandonar en un hogar de envejecientes a su Príncipe, su amado padre a quien quiere y respeta tanto", añade este profesional del medio.



Por el contrario, asegura que fue el propio artista quien tomó la decisión de abandonar el hospital de México "para continuar su recuperación en Miami, fue decisión personal de José José, su hija Sarita no tuvo nada que ver, ni mucho menos lo raptó", explica.