El Ariel me discrimina: Franco

CANCÚN, Quintana Roo(El Universal)

Michel Franco considera que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas discrimina su trabajo luego de que, una vez más, uno de sus filmes no fue nominado al Ariel 2018, pese a haber ganado en Cannes.



"Las hijas de Abril" obtuvo en la Riviera Francesa del año pasado el Premio Especial del Jurado y para el máximo reconocimiento nacional fueron considerados únicamente los actores Joanna Larequi, Ana Valeria Becerril y Hernán Mendoza.



"Me gustaría ganar un Ariel un día y me provoca mucha ilusión, pero ya lo de 'Las hijas de Abril' lo tomo de manera personal: qué bueno que nominaron a tres actores, pero me pregunto si se dirigieron solos o quién escribió lo que hablaron.



"Discriminan mi trabajo y pareciera que les caigo mal a este grupo de amigos que son dueños de la Academia y no hablo de Ernesto Contreras (el presidente) con quien tengo una excelente relación", expresó a su paso por la alfombra roja de los Premios Platino.