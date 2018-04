¿Qué sucedió en el segundo capítulo de la serie sobre Luis Miguel?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con la serie biográfica sobre su vida, muchas cosas se comienzan a revelar sobre la vida privada y pública de Luis Miguel.



Durante el segundo episodio que transmitió Netflix este domingo se pudo saber que entre otras cosas, "El Sol" quiso trabajar con el astro del pop Michael Jackson, algo que al final no sucedió.



Aquí un repaso de los más importante que el nuevo episodio de la serie reveló en su segundo capítulo.



* Películas y comerciales a fuerza: Tras haber realizado dos películas ("Ya nunca más" en 1984 y "Fiebre de amor" de 1985) "Luismi" se niega a seguir actuando, sin embargo su padre lo obliga de tal manera que termina realizando un comercial de papas y lo orilla a aceptar hacer una tercera película, la cual al final termina rechazando.



*Un ídolo sin crédito: Aunque a sus 17 años "Micky" era uno de los ídolos juveniles más importantes y exitosos de Latinoamérica, su padre Luisito Rey era quien le administraba el dinero. El cantante no disponía ni de efectivo ni de una tarjeta de crédito, por lo que cada que requería dinero tenía que recurrir a su tío o su padre.



* Dueto con Michael Jackson: Luego que el papá de Luis Miguel filtró la información de que "Micky" cambiaría de mánager (nota que difundió Paty Chapoy), "El Sol" acepta en un primer momento hacer un comercial y una película a cambio de tener un dueto con Michael Jackson. Su padre le dice que está cerrando la negociación cuando en realidad eso nunca iba a pasar.



* Padre mentiroso: Previo a su primera actuación en televisión, Luisito le dice al conductor del programa que su hijo siempre quiso cantar y que pese a que él se oponía, decidió apoyar los sueños de Luis Miguel, algo que es mentira ya que el padre obligaba a ensayar a "El Sol", cuando el pequeño solo quería salir a jugar con otros niños.



* Mariana rompe con "El Sol": Luego que "Micky" no fue a la exposición de su entonces novia en Nueva York, éste decide comprar todas las fotografías, algo que molesta a Mariana, quien decide terminar su noviazgo con el ídolo, entre otras cosas por los problemas con su padre, por su carrera y por sus compromisos.



Finalmente cuando Luis Miguel decide liberarse de su padre se reconcilia con la fotógrafa.



* Madre desaparecida: Luego de ser advertido por su hermano Alejandro que algo raro pasa con su madre, ya que no tenía noticias de ella, Luis Miguel, -quien cree que su madre Marcela está enojada con él por haber preferido a su padre que a ella- decide llamarla a argentina pero luego de hablar con su hermano menor Sergio, quien aparentemente vive con ella, "LuisMi" se da cuenta que su madre no está en Argentina.



* Cameo: Durante la escena de la filmación del comercial de papa fritas, "LuisMi" se ve molesto por hacer el anuncio y por las indicaciones del director, quien no es otro que Beto Hinojosa, el director de la serie de Luis Miguel, quien tiene una pequeña participación.