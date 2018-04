'Avengers' rompe récord de taquilla durante estreno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La película de superhéroes "Avengers: Infinity War" se convirtió en la más taquillera en Norteamérica este fin de semana recaudando un récord de 250 millones de dólares, superando con las justas a "Star Wars: The Force Awakens" en el fin de semana de mayor recaudación de taquilla de todos los tiempos.



De acuerdo con cálculos de Disney divulgados el domingo, la cinta de superhéroes de Marvel Studios superó el récord previo establecido por "The Force Awakens".



"Infinity War" también estableció un nuevo récord de taquilla mundial en su estreno, recaudando 630 millones, pese a que recién estrenará el 11 de mayo en China, el segundo mercado más grande del mundo. La última cinta que rompió este récord mundial fue "The Fate of the Furious", con 541.9 millones.



La película, que se proyectó en 4 mil 474 salas, podría lograr el estreno más taquillero de la historia de Estados Unidos, según los datos provisionales, aunque los oficiales se darán a conocer hoy.



Las más taquilleras

Hasta el momento solo cinco películas habían conseguido una recaudación superior a 200 millones de dólares: "Star Wars: The Force Awakens"; "Star Wars: The Last Jedi" (2017) con 220 millones; "Jurassic World" (2015) con 208 millones; "Marvel's The Avengers" (2012) con 207 millones y “Black Panther” con 202 millones (2018).