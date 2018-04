Mauricio Ochmann se depide de "El Chema"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Mauricio Ochmann ya no continuará haciendo la serie de "El Chema", una producción de Argos para Telemundo que él protagonizaba y que cuenta la historia de este personaje dentro del crimen organizado. El actor publicó una imagen en su cuenta de Instagram en donde explica la razón de cerrar este ciclo que duró casi cinco años, está relacionada con los niños.



"La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban".



"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son los suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mí debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero", declaró.



Agregó que este tipo de contenidos no son para niños, que posiblemente a su edad no saben distinguir entre ficción y realidad.



"Eso es todo. Es la única y verdadera razón por la que yo decidí no continuar más con este tipo de contenido, prefiero brindarle al público por ahora otra forma de entretenimiento".



Agradeció a los seguidores de la serie por el apoyo brindado durante todo este tiempo y aseguró que vienen nuevos personajes y nuevas historias "historias que hablen de otras cosas", ya que actualmente el género ha sido muy explotado.



Poco después de haberlo publicado, ya cuenta en Instagram con más de 22 mil corazones y más de mil 500 comentarios al respecto, entre ellos opiniones de sus compañeros de la serie como Fernando Noriega, quien interpreta a "El Rojo" en la misma serie, y que le comentó.



"Muy respetable y admirable mi Mauricio Ochman, que la vida te siga llenando de éxitos y proyectos que sean a tu medida y como tú te mereces ¡Un placer haber coincidido contigo!".



La mayoría de los comentarios son de apoyo y de felicitación por esta elección. "Se llama responsabilidad social" comentó alguien más.