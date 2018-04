Kate, en problemas con Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Kate del Castillo no sale de un problema legal cuando ya está en otro.



Y es que su padre, Eric del Castillo, confesó que la actriz tiene un adeudo, no precisado, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



La dependencia gubernamental advirtió a la familia que se debe finiquitar dicho pago si no quiere que siga incrementándose.



"Fue mi mujer (Kate Trillo) a Hacienda. Es una deuda de un dinero que recibió Kate cuando hizo La Reina del Sur en Colombia (2010) y no se cuadró con la contadora de Estados Unidos, entonces comenzaron a generarse intereses y recargos", afirmó el primer actor, en entrevista.



Del Castillo compartió que, debido a que su hija, productora de Ingobernable, se ausentó del País en lo laboral, no pudo cubrir con las exigencias de Hacienda en su momento.



Sin embargo, su padre confía en que recupere pronto la estabilidad económica.



"Hasta ahora, Kate está volviendo a trabajar en dos series, Ingobernable 2 y La Reina del Sur 2. "Sí se va a recuperar económicamente, yo confío", sostuvo.



Por el momento, el actor planea saldar la cuenta de su hija, con el fin de que los intereses no suban considerablemente.



"Todavía hay esperanza de que le bajen un poco más, ojalá lo hicieran, porque lo vamos a tener que pagar nosotros.



"Lo que sí es que si pagas al contado te hacen un descuento, y si no, pues hay que pagarla completa", aseguró.